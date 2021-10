Roland Leitinger führt im Sölden-RTL nach Durchgang eins

Es riecht nach einer Sensation beim Weltcup-Auftakt der Herren in Sölden. Der Tiroler Roland Leitinger, mit Startnummer 19 ins Rennen gegangen, führt nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs vor dem Franzosen Mathieu Faivre.

Die weiteren Österreicher liegen allerdings etwas abgeschlagen zurück. Stefan Brennsteiner (+0,89) landete auf Rang elf, direkt hinter ihm liegen Matthias Mayer (+1,06) und Manuel Feller (+1,08).

„Meine Fahrt war im Steilhang nicht ganz so gut, aber ansonsten bin ich frech drauflos gefahren - so, wie ich es mir vorgestellt habe“, freute sich der in Führung liegende Leitinger. Er werde im zweiten Durchgang wieder "Vollgas" geben, so der 30-Jährieg. Dieser beginnt um 13.30 Uhr.