So schwach wie noch nie: ÖSV-Ski-Team mit historischem Fehlstart

Die nackten Zahlen sind verheerend. US-Superstar Mikaela Shiffrin hat allein in zwei Weltcuprennen mehr Punkte gesammelt (200) als das gesamte ÖSV-Ski-Team in all seiner Pracht in drei Bewerben (174). In der Nationenwertung ist die Nummer 1 des vergangenen Winters nur an sechster Stelle zu finden - punktegleich mit Deutschland, das im Gegensatz zum ÖSV deutlich weniger Startplätze hat.