Zweiter Levi-Slalom: Shiffrin auf Kurs, Liensberger verbessert

Die Beste liegt auf Kurs

Mikaela Shiffrin baute derweil an der nächsten Bestmarke und machte dort weiter, wo sie am Samstag aufgehört hatte: an der Spitze. Und das trotz Timingproblemen zu Beginn, „und übernervös war ich auch wieder, keine Ahnung, warum“.

Bei Halbzeit liegt die 27-jährige Amerikanerin sieben Hundertstelsekunden vor Lena Dürr aus Bayern und eine Zehntel vor der Slowakin Petra Vlhova, Katharina Liensberger hat bereits 81 Hundertstel Rückstand. Immerhin: Das ist nicht ganz die Hälfte des Rückstandes vom Samstag, und, immerhin, bedeutet das Platz acht und nicht Platz 16.

Auch die übrigen Österreicherinnen fanden nicht den Weg ans Limit. Katharina Truppe leistete sich bereits im flachen Startabschnitt einen Fehler, fand im Steilhang keinen Grip und kam mit 1,42 Sekunden Verspätung ins Ziel. Ähnlich war es bei Katharina Huber – die Mostviertlerin kassierte gar 1,89 Sekunden, Franziska Gritsch verpasste mit 2,68 Sekunden Rückstand den zweiten Lauf. Chiara Mair verlor am drittletzten Tor den Außenski, stürzte und schied aus; Marie-Therese Sporer kam überhaupt nur zwölf Tore weit.

Als Pechvogel des Wochenendes präsentierte sich freilich eine 28-jährige Schottin: Charlie Guest lag am Sonntag bei der letzten Zwischenzeit sensationell eine Hundertstelsekunde vor Mikaela Shiffrin, schied dann aber aus. Bereits am Samstag war sie statt in den Top Ten unter "did not finish" notiert.

Der zweite Durchgang beginnt um 13.15 Uhr (live ORF1).