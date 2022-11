Frauen-Slalom in Levi: Deutsche Führung und ÖSV-Enttäuschung

Der finnische Winter hatte dann doch noch gerade rechtzeitig ein Einsehen mit den besten Slalomfahrerinnen des Planeten: Am Donnerstag blieb das Thermometer in Levi unterhalb der Marke von minus 20 Grad stecken, am Samstag waren die Temperaturen immerhin schon wieder einstellig.

Im Gefrierkasten von Lappland wurde dieses Mal nicht nur der erste Torlauf des WM-Winters gegeben, sondern das erste Frauen-Rennen der Weltcup-Saison überhaupt – Riesenslalom in Sölden (schlechtes Wetter), zwei Abfahrten in Zermatt/Cervinia sowie der Parallelbewerb in Zürs (Schneemangel) waren ja abgesagt worden.

Klar war: Die letzten Siegerin der vergangenen Saison könnte nicht nachlegen, die Slowenin Andreja Slokar hat sich unlängst ein Kreuzband gerissen. Und klar war auch: Der Weg zum Sieg würde über Mikaela Shiffrin führen.

Wie viele andere hatte sich auch die erfolgreichste Alpine der Gegenwart zuletzt auf dem Rennhang in Levi vorbereitet, für die Amerikanerin war es eine Premiere. „Das macht einen riesigen Unterschied, das hätte ich in diesem Ausmaß nicht erwartet.“

Die letzten vier Slaloms in Levi hat freilich die Slowakin Petra Vlhova gewonnen, drei mal vor Shiffrin, einmal vor der Schweizerin Michelle Gisin (zweites Rennen 2020). Für die Österreicherinnen waren die bisherigen 19 Bewerbe am Polarkreis nur zwei Mal von einem Sieg gekrönt – Marlies Schild (heute Raich) gewann 2006 und 2010.