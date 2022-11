ÖSV-Ass Gritsch vor Levi-Slalom: Österreichs letzte Allrounderin

Das ist in Gritschs Fall also an diesem Wochenende der Slalom. Wenn die Frauen am Samstag in Levi in den Winter starten (10/13 Uhr), dann ist das in gewisser Weise auch für Franziska Gritsch ein Neubeginn. Sie ist endlich wieder zurück auf der Weltcup-Bühne, nach einer Saison, in der sie nur eine Nebendarstellerin sein durfte.