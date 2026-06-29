Snowboard-Star Gasser: „Der ÖSV macht es mir echt nicht leicht“

Eigentlich schien der Rückzug von Anna Gasser vom Wettkampfsport bereits besiegelt. Nach den Winterspielen 2026 wolle sie keine Bewerbe mehr bestreiten, hatte die zweifache Olympiasiegerin im Big Air während des Winters immer wieder betont und den Absprung ins Privatleben ins Auge gefasst.

Anna Gasser war am Sonntag Zaungast beim Formel-1-Grand-Prix in Spielberg, von dort ging es direkt ins Montafon. 572 Kilometer im Auto

Voller Tatendrang

Mittlerweile hört sich alles ganz anders aus. Als Anna Gasser am Montag am Golm den Countdown für die Snowboard-, Freestyle und Freeski-WM im Montafon (6. bis 21. März 2027) einläutete, sprühte die bald 35-Jährige nur so vor Tatendrang.

Die Kärntnerin hatte extra eine Nachtschicht eingelegt, um vom Formel-1-Grand-Prix in Spielberg für die WM-Auftaktveranstaltung ins Ländle (572 Kilometer) zu reisen. Sie hat längst wieder das Training aufgenommen und arbeitet im Banger-Park in Scharnitz, einer riesigen Matten-Schanzenanlage an neuen Tricks.

Tut sich das wirklich jemand an, der mit den Wettkämpfen schon abgeschlossen hat?