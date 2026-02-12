Olympiasieger Hämmerle: "Wir haben uns vor dem Finale umarmt"

Wenn Alessandro Hämmerle gefragt wird, ob ihn an seinem ersten Olympiasieg etwas gestört hat, dann antwortet er häufig: „Das ganze Drumherum.“ So intensiv vor vier Jahren in Peking seine Glücksgefühle auch gewesen sein mögen, so mitreißend und dramatisch der Finallauf im Snowboardcross auch war – für Alessandro Hämmerle fühlte sich der größte Erfolg seiner Karriere nur als halbe Sache an.

Weil er mitten in der Coronapandemie sein Siegerlächeln hinter einer Maske verstecken musste, seinen Emotionen nicht freien Lauf lassen konnte und diesen goldenen Moment nicht mit seinen Allerliebsten teilen durfte.

Große Emotionen Vier Jahre später konnte der 32-Jährige seinen zweiten Olympiasieg voll auskosten. In mehreren Bussen waren Freunde und Verwandte aus dem Montafon nach Livigno gereist, um Hämmerle dabei zuzusehen, wie er abermals zur Goldmedaille im Snowboardcross raste. „Genau davon habe ich immer schon geträumt. Dass mir alle zuschauen können. Es ist unbeschreiblich, so belohnt zu werden“, sagte ein sichtlich emotionaler Hämmerle. Schon allein deshalb hat die zweite Goldmedaille für ihn einen besonderen Glanz. Dass dann neben ihm mit Jakob Dusek noch ein weiterer Österreicher auf dem Olympia-Stockerl stand, lässt dieses rot-weiß-rote Snowboard-Märchen fast schon kitschig erscheinen. „Ich bin so happy, dass das geklappt hat“, strahlte Dusek nach dem Gewinn der Bronzemedaille. „In den letzten Jahren waren schon öfter zwei Österreicher bei einem Großereignis im Finale, aber nie haben es beide unter die ersten drei geschafft.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Dylan Martinez Das Zielfoto: Hämmerle (re.) schnappte sich auf den letzten Metern Rang eins, Jakob Dusek (Gelbes Trikot) rutschte auf den dritten Rang

Perfekte Strategie Im entscheidenden Lauf in Livigno zeigten Hämmerle und Dusek dann eine strategische Meisterleistung. Sie hatten gelernt aus der Panne von der WM 2025, als sich die beiden auf dem Weg zum Sieg in die Quere gekommen waren und Gold und Silber am Ende an die Konkurrenz ging. „Wir haben uns vor dem Finale umarmt und uns geschworen, dass wir es diesmal besser machen“, erzählt Alessandro Hämmerle.