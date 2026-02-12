Gold und Bronze: ÖSV-Snowboarder im Medaillenrausch

Auf die österreichischen Snowboarder ist Verlass: Nach Benjamin Karl (Gold) und Sabine Payer (Silber) in den Parallelbewerben haben auch die Snowboardcrosser zugeschlagen. Alessandro Hämmerle hat seinen Titel von Peking verteidigt, ist erneut Olympiasieger. Jakob Dusek jubelte über Platz drei und die Bronzemedaille. Silber ging in einem packenden Finale an den Kanadier Eliot Grondin.

Der Bewerb war aus österreichischer Sicht an Spannung kaum zu überbieten. Dusek, der Weltmeister von 2023, und Titelverteidiger Hämmerle hatten sich in ihren Halbfinalläufen jeweils erst im Foto-Finish durchgesetzt. Im Finale fuhren die beiden Österreicher lange hinterher, setzten sich erst auf den letzten Metern durch. David Pickl und Lukas Pachner scheiterten bereits im Achtelfinale.