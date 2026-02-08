Gold und Silber: Glanzstunde der ÖSV-Snowboarder bei Olympia

Am zweiten Tag war es dann endlich soweit mit den ersten Medaillen für Österreich bei diesen Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina.

Und es war den ÖSV-Snowboardern vorbehalten, den österreichischen Medaillenreigen zu eröffnen, auf eindrucksvolle Weise.

Im Parallel-Riesentorlauf raste Benjamin Karl zur Goldmedaille und wiederholte damit seinen Olympiasieg von 2022. Sabine Payer gewann die Silbermedaille.