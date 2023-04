ÖSV-Star Anna Gasser: "Da höre ich dann lieber vorher auf"

Anna Gasser ist neben Nina Ortlieb der Stargast am Stand der Firma Doppelmayr. Der Weltmarktführer im Bereich Seilbahnbau aus Vorarlberg verständigte sich mit dem Österreichischen Olympischen Comité auf eine Fortsetzung der jahrelangen und bewährten Kooperation.

KURIER: Es fällt auf, dass Sie von sehr vielen asiatischen Besuchern angesprochen werden.

Anna Gasser: Die letzten beiden Olympischen Winterspiele waren in Südkorea und in China. Generell sind diese beiden Länder sehr snowboardbegeistert. Vor allem in China gibt es mehr Snowboarder als Skifahrer. Das kann man sich bei uns in Österreich gar nicht vorstellen. Die lieben dort Freestyle, das ist richtig cool. In Peking erst gemerkt, wie groß der Hype ist. Und dass die Chinesen gerne Selfies machen, das wissen wir auch.