16-jährige Karrer begeistert in der Qualifikation am Kreischberg

„Ich kann immer noch nicht ganz verstehen, was da passiert ist“, sagte die 16-Jährige Hanna Karrer nach der Qualifikation für den Weltcup-Big-Air am Kreischberg, der dieses Wochenende über die Bühne geht.

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Tricks so lande“, sagte die Steirerin, die mit einem Backside-900 und einem Backside-Double-1080 am Donnerstag in der Qualifikation auf Platz vier – und damit vor ihrer Mentorin und Trainingspartnerin Anna Gasser landete. „Da sind mir schon die Tränen gekommen“, sagte Karrer.