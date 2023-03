Snowboard: Schöffmann gewann in Rogla - Prommegger verpasste Kristall

Für den in der Gesamtwertung um die große Kristallkugel kämpfenden Prommegger war das angepeilte Spitzenresultat schnell Geschichte. Der Slowene Zan Kosir setzte sich auf dem vermeintlichen langsameren Kurs mit vier Hundertstelsekunden Vorsprung durch. Aus dem österreichischen Männer-Lager hatten neben Prommegger auch Aron Juritz und Fabian Obmann den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Benjamin Karl blieb in der Qualifikation ebenso hängen wie Sebastian Kislinger und Arvid Auner.

Juritz scheiterte in der ersten K.-o.-Runde nach einem Fehler am viertletzten Tor. Obmann blieb im Viertelfinale knapp (+0,02 Sek.) am Südkoreaner Lee Sangho hängen und wurde damit als bester Österreicher Sechster. Fischnaller musste gewinnen, um die Disziplinenwertung noch zu holen. Der Routinier zeigte keine Nerven und setzte sich damit noch vor Prommegger. Der vor dem Rennen in der Wertung führende Pole Oskar Kwiatkowski war schon in der Qualifikation als 42. hängen geblieben.

Der Weltcup der Raceboarder geht am Wochenende mit einem Slalom und einem Mixed-Teambewerb in Berchtesgaden zu Ende.