ÖSV-Ass Vincent Kriechmayr gewinnt die letzte Weltcup-Abfahrt

Damit wird es auch mit dem 23 Jahre alten Punkterekord von Hermann Maier (2.000 anno 2000) nicht leichter, auch wenn der Salzburger dem Schweizer per Blogeintrag „alles Gute beim Saisonfinale“ wünschte. Derzeit hält Odermatt bei 1.842 Zählern. Starts in Super-G und Riesenslalom folgen noch - „aber der Rekord ist auch nicht das Wichtigste für mich."

„Erst jetzt, 23 Jahre später, wird es einem so richtig bewusst – dank Marco Odermatt: Um in einem Winter 2.000 Weltcup-Punkte zu sammeln, muss man scheinbar so ziemlich alles gewinnen! Was später im Leben ja eigentlich egal ist – aber Chancen, solche Erfahrungen zu machen, gehören einfach genützt. Dabei hat Marco aus meiner Sicht und gerade in der Abfahrt seinen Zenit noch gar nicht erreicht. Eine ganz besondere Herausforderung freilich bleibt auch jetzt noch: Dass nämlich die Punkte- und die aktuelle Jahreszahl exakt übereinstimmen“, schrieb der Flachauer Maier.