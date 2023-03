Letzte Ausfahrt Soldeu: ÖSV-Ass Nicole Schmidhofer tritt zurück

WM-Gold im Super-G von St. Moritz 2017, vier Weltcupsiege und zwölf Podestplätze in 16 Saisonen, die kleine Kristallkugel in der Abfahrt am Ende des Winters 2018/'19, dazu der österreichische Rekord im Speed-Skiing (217,59 km/h) - Nicole Schmidhofer hat viel erreicht in ihrer Karriere. Doch wer die 34-jährige Steirerin noch einmal live sehen will, sollte den Super-G beim Weltcup-Finale in Soldeu (Donnerstag, 10 Uhr) unbedingt anschauen. Denn danach stellt Schmidhofer die Skier ins Eck und geht in Pension.

„Ich musste mir in letzter Zeit immer öfter die Frage stellen, ob ich mir zutraue, weiterhin ans Limit zu gehen und ich habe bemerkt, dass ich dazu nicht mehr bereit bin. Mein Knie hat sich unglaublich positiv entwickelt, und ich möchte auch, dass es so bleibt. Mir ist erst in den letzten Wochen klar geworden, dass die Verletzung mehr Spuren hinterlassen hat als geglaubt", sagt Nicole Schmidhofer mit Blick auf ihren fürchterlichen Sturz in Val-d'Isère am 18. Dezember 2020. Für viele war damals ihre Karriere beendet, das linke Knie war ebenso wie die Bänder zerstört.