Verrenkungsbruch: „Wieso tu’ ich mir den Scheiß mit 31 noch an?“

Am vergangenen Mittwoch hatte sich Nicole Schmidhofer noch gefreut: Nach überstandener Corona-Infektion hoffte die 31-jährige Speedspezialistin aus dem steirischen Lachtal auf eine sorgenfreie Saison. 41 Stunden später war die Saison zu Ende: Mit 115 km/h war sie in der ersten Abfahrt von Val d’Isère kapital gestürzt. Sie durchschnitt die Plane an der Streckenbegrenzung und landete im Fangnetz.

Schon die ersten Untersuchungen im Klinikum Hochrum am Freitagabend deuteten an, dass da weit mehr kaputt ist als nur ein Kreuz- und ein Seitenband. „Doktor Christian Fink hat mich sehr lange im Magnetresonanz-Tomografen gelassen, da hab’ ich mir schon gedacht, das ist nicht so gut“, erinnert sich Schmidhofer, die dann am Samstag nach Graz gebracht wurde. Dort wurde gleich eine erste Operation durchgeführt. „Sie hat einen Verrenkungsbruch des linken Kniegelenks“, erklärte Dr. Jürgen Mandl. „Alle Bänder sind zerrissen. In einem ersten Schritt haben wir das Gelenk stabilisiert mit einem äußeren Spanner.“