Sturzopfer und Vorbilder: Muss Hochleistungssport wirklich sein?

Jugendliche brauchen Idole

Im Fußball und Handball sind Kreuzbandrisse ähnlich inflationär, nur die Ursachen nicht so aufregend wie bei Schmidhofer. Die Häufung an Verletzungen führt wieder zur Sinnfrage: Muss Hochleistungssport in Zeiten wie diesen sein?

Ja, weil Jugendliche, die Corona-bedingt zur bald einjährigen Sportpause gezwungen sind, Idole brauchen. Nochmals ja, weil Top-Sportler auch Vorbilder fürs Nicht-Aufgeben sind.