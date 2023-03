Ilka Stuhec gewinnt die letzte Abfahrt des Winters, Mirjam Puchner 5.

Die schlechte Nachricht kam am Mittwochmorgen: Ramona Siebenhofer, in diesem Winter leidgeprüfte Allrounderin aus der Steiermark, musste für die letzte Frauen-Abfahrt des Winters passen – die Rückenprobleme waren zu groß für einen Start beim Weltcup-Finale in Andorra.

Probleme ganz anderer Art plagten Mirjam Puchner: 47 Hundertstelsekunden Vorsprung hatte die Salzburgerin bei der vorletzten Zwischenzeit auf die zu diesem Zeitpunkt führende Schweizerin Lara Gut-Behrami, überdrehte aber in einer Linkskurve – und büßte fast sieben Zehntelsekunden ein. „Da hat’s mich so hinten reingedrückt, da ist alles zusammengekommen“, sagte die 30-Jährige, „ich hab’ mich brutal geärgert.“ So gab es Platz 5, zwei Zehntel fehlten aufs Podest.