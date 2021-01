Skisprungstar Stefan Kraft: "Irgendwann wird es wieder tuschen"

Es ist inzwischen leider schon traurige Tradition, dass es für die österreichischen Skispringer beim Tournee-Finale nur mehr um die berühmte "goldene Ananas" geht. Wenn in Bischofshofen der Gesamtsieger der Vierschanzentournee gekürt wird, dann blieb den ÖSV-Adlern in den letzten Jahren nur die Rolle als Flugbegleiter.

Seit der Auflage 2015/’16 gelang bei der Traditionsveranstaltung keinem Österreicher mehr in der Endabrechnung der Sprung in die Top drei, diesmal droht sogar eines der schlechtesten Ergebnisse der Tourneehistorie: Philipp Aschenwald liegt vor dem abschließenden Springen in Bischofshofen als bester Österreicher nur an der neunten Stelle.