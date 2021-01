Tourneefinale in Bischofshofen: Starke Österreicher in der Qualifikation

Das Finale der 69. Vierschanzentournee in Bischofshofen findet am Mittwoch (16.45 Uhr) mit großer österreichischer Beteiligung statt. Allen zwölf ÖSV-Springern, die in der Qualifikation angetreten waren, gelang souverän der Sprung in das 50er-Starterfeld.

Nach den enttäuschenden Auftritten bei den letzten beiden Tournee-Stationen in Garmisch und in Innsbruck präsentierte sich das österreichische Team auf der Paul-Außerleitner-Schanze stark verbessert: Stefan Kraft war als Vierter unmittelbar vor seinem Teamkollegen Daniel Huber der beste Österreicher. Michael Hayböck (7.), Philipp Aschenwald (10.) und Gregor Schlierenzauer (11.) rundeten das starke Teamergebnis ab.