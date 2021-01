Tournee-Finale in Bischofshofen ohne Jan Hörl

Das Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen findet ohne Jan Hörl statt. Der Lokalmatador aus Bischofshofen musste wegen einer Knieverletzung schon im Training w.o. geben.

Nach dem ersten Trainingssprung klagte Hörl über Knieschmerzen, zur genauen Abklärung wurde der Salzburger ins Krankenhaus Radstadt-Obertauern gebracht. Es besteht der Verdacht einer Meniskus-Verletzung im rechten Knie.

In der Gesamtwertung lag Hörl an der 23. Stelle, nachdem er sich zuletzt in Innsbruck nicht für den Finaldurchgang qualifizieren konnte.

Das ist nicht der erste Rückschlag für Jan Hörl in diesem Winter. In den ersten beiden Saisonspringen wurde er jeweils disqualifiziert, danach erkrankte er an Covid-19.