Jan Hörl: Der Pechvogel im Adlerhorst hat endlich Aufwind

Mittlerweile kann Hörl über seine Missgeschicke schon wieder schmunzeln, denn sie haben den Pongauer keineswegs aus der Bahn geworfen, wie manche schon befürchtet hatten. Sein elfter Platz beim Tourneestart in Oberstdorf beweist, dass all diese Pannen keine Spuren hinterlassen haben.

„Das war ein harter Weg, den ich gegangen bin. Dieser elfte Platz war erkämpft“, erklärte Hörl. Denn als Konsequenz auf seinen kapitalen Fehlstart in den Winter wurde der Salzburger aus dem Weltcupaufgebot gestrichen und von Chefcoach Andreas Widhölzl in den Kontinentalcup degradiert. Nicht ohne Hintergedanken: Denn Hörl sollte sich in der zweiten Kategorie Selbstvertrauen und so nebenbei Österreich einen zusätzlichen Startplatz für die Tournee holen.