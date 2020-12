Geiger gewinnt Tournee-Auftakt, Kraft bester ÖSV-Adler

31. Niko Kytosaho (FIN) 119,4

32. Simon Ammann (SUI) 119

33. Pius Paschke (GER) 118,8

34. Bor Pavlovcic (SLO) 118,8

35. Johann Andre Forfang (NOR) 118,6

36. Constantin Schmid (GER) 118

37. Michail Nazarow (RUS) 114,6

38. David Siegel (GER) 114,1

39. Robert Johansson (NOR) 113,3

40. Artti Aigro (EST) 113,1

41. Richard Freitag (GER) 113

42. Markus Schiffner (AUT) 112,7

43. Martin Hamann (GER) 112,4

44. Maciej Kot (POL) 112

45. Aleksander Zniszczol (POL) 111,5

46. Andreas Wellinger (GER) 108,5

47. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 108,3

48. Michael Hayböck (AUT) 108

49. Moritz Bär (GER) 108

50. Sander Vossan Eriksen (NOR) 103,5

51. Cestmir Kozisek (CZE) 101,4

52. Viktor Polasek (CZE) 99,7

53. Luca Roth (GER) 99,5

54. Dominik Peter (SUI) 97,3

55. Valentin Foubert (FRA) 96,8

56. Roman Koudelka (CZE) 94,7

57. Kilian Märkl (GER) 94,5

58. Matthew Soukup (CAN) 92,3

59. Mathis Contamine (FRA) 91

60. Giovanni Bresadola (ITA) 86,2

61. Ilja Mankow (RUS) 83,6

62. Casey Larson (USA) 69,7