69. Vierschanzentournee: So viele Fragezeichen wie heuer gab's noch nie

Ein Polen-Schicksal dürfte den Österreichern deshalb selbst im Falle eines positiven Tests während der Tournee erspart bleiben. Dennoch geht man beim ÖSV auf Nummer sicher und hat alle Teammitglieder nur in Einzelzimmern untergebracht. "Wir tragen auch beim Essen und bei allen Besprechungen einen Mundnasenschutz", sagt Andreas Widhölzl.

Was macht eigentlich Gregor Schlierenzauer?

Nachdem für den Rekordsieger (53 Weltcuperfolge) im siebenköpfigen ÖSV-Tourneeaufgebot kein Platz war, nützte er die Zeit für die Teilnahme an den Kontinentalcupbewerben in Engelberg. Einem dritten Platz am Sonntag ließ Schlierenzauer gestern einen fünften Rang folgen. Damit war er beim Sieg seines Kollegen Maximilian Steiner drittbester Österreicher. Gregor Schlierenzauer wird am Bergisel zum Tourneeteam stoßen, dabei steht für den 30-Jährigen viel auf dem Spiel: Für Schlierenzauer geht’s um die Rückkehr ins Weltcupteam und damit auch um ein Ticket für die WM in Oberstdorf.