Corona-Alarm: Flugverbot für die polnischen Springer bei der Tournee

Das polnische Team darf nicht beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf an den Start gehen. Das Flugverbot wurde erteilt, nachdem Klemens Muranka am Sonntag nach der Anreise einen positiven Covid-19-Test abgeliefert hatte. Seine Teamkollegen waren zwar beim Test negativ, zählen allerdings zur Kontaktgruppe 1.