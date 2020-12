Wie es der kaderlose Thomas Lackner zur Tournee schaffte

„Weil ich es mir verdient habe“, sagt Thomas Lackner. Wegen der Corona-Fälle im Nationalteam musste der Tiroler kurzerhand beim Weltcup in Nischnij Tagil (Russland) einspringen und landete dort prompt auf dem vierten Platz – die ersten Weltcup-Punkte in der langen Karriere von Lackner.

Fast erstaunlicher als dieser unbeschwerte Auftritt in Nischnij Tagil ist, dass der 27-Jährige heute überhaupt noch über Schanzen springt. So verheißungsvoll 2011 die Laufbahn mit Junioren-WM-Gold im Teambewerb (an der Seite von Kraft und Hayböck) begonnen hatte, so schwierig gestalteten sich die Jahre danach.

Drei Mal musste er 2013 operiert werden, nachdem er sich bei einem Sturz in den USA an beiden Kniegelenken (Patellarsehnenriss) schwer verletzt hatte.

Danach plagte sich der Tiroler in den Niederungen des Kontinentalcups, ohne sich je für den Weltcup empfehlen zu können. Lackner bereitete sich deshalb schon vorsorglich auf die Karriere danach vor: Er begann ein Jus-Studium und arbeitet zudem bei einem Juwelier.