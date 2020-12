Vierschanzentournee ohne Rekordspringer Gregor Schlierenzauer

Schlierenzauer wird nun beim Kontinentalcupspringen in Engelberg an den Start gehen, um dann zumindest bei den Heimbewerben in Innsbruck und Bischofshofen im Team der nationalen Gruppe Tournee-Luft schnuppern zu dürfen. "Ich werde mich jetzt rausnehmen, die Dinge verdauen und dann einen neuen Anlauf starten."

Tournee mit Kraft

Stefan Kraft hat noch weniger Punkte auf dem Konto wie Schlierenzauer, nämlich 0. Doch im Gegensatz zu Schlierenzauer konnte der Gesamtweltcupsieger sein Können heuer schon unter Beweis stellen und steht deshalb auch zurecht im Aufgebot für die Tournee. Ein letzter Härtetest nach seinen Rückenproblemen fiel positiv aus. Ebenfalls mit dabei neben Michael Hayböck, Daniel Huber, Jan Hörl ist Thomas Lackner, der bis zuletzt keinem Kader angehörte, aber in Nischnij Tagil mit Rang vier aufzeigte.