Tourneestart in Oberstdorf: Aschenwald gewinnt die Qualifikation

Philipp Aschenwald ließ sich von allen Springern von den schlechten Witterungsverhältnissen am wenigsten aus der Flugbahn werfen. In Abwesenheit der polnischen Springer gewann der Tiroler überraschend die Qualifikation auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf, bei seinem Sprung auf 128,5 Meter spielte das Wetter allerdings noch nicht so verrückt wie bei den Topstars. Hinter ihm landete der norwegische Weltcupleader Halvor Egner Granerud auf Rang zwei.