Corona-Chaos: Polens Skispringer dürfen doch bei der Tournee starten

Daraufhin legte das polnische Team Protest gegen das Startverbot ein und pochte darauf, in Oberstdorf mitspringen zu dürfen. Nach einer erneuten Testreihe am Montagabend herrscht nun Klarheit: Sämtliche polnische Teammitglieder sind negativ, damit steht einer Teilnahme am Bewerb am Nachmittag nichts im Weg.

Die Ergebnisse der gestrigen Qualifikation sind somit hinfällig, es wird beim Auftaktspringen keine K.o.-Duelle geben, stattdessen wird der erste Durchgang mit 62 Startern durchgeführt.

Um den polnischen Springern, die am Montag am Boden bleiben mussten, Chancengleichheit zu geben, dürfen sie vor dem Bewerb einen exklusiven Trainingsdurchgang bestreiten.