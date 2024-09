Mit 18 bei Red Bull: Große Ehre für Österreichs größtes Skisprungtalent

Es ist also ein Ritterschlag, wenn ein 18-jähriger Skispringer aus Tirol von Red Bull unter Vertrag genommen wird.

Stephan Embacher wird am Wochenende beim Sommer-Grand-Prix in Hinzenbach erstmals den silber-blauen Helm der Roten Bullen ausführen. Der 18-jährige Tiroler wird in der Szene als größtes Skisprung-Talent der Welt gehandelt.