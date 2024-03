Ein Teenager rettet den ÖSV-Skispringern den Podestplatz

Skisprung-Insider loben Stephan Embacher nur in den höchsten Tönen. Ein Ausnahmetalent und künftiger Seriensieger sei der Tiroler, wird seit geraumer Zeit rund um die Schanzentische geraunt. Dass Rekordspringer Gregor Schlierenzauer (53 Weltcupsiege) den 18-Jährigen unter seine Fittiche genommen hat, nährt die Gerüchte und die Hoffnungen, dass da ein neuer Star daherspringt.

Bei seinen bisherigen Auftritten im Weltcup erfüllte Stephan Embacher die hohen Erwartungen nicht nur. Der Teenager aus Kitzbühel, der vor wenigen Wochen Junioren-Weltmeister wurde, übertraf sie sogar auf beeindruckende Weise. Die Plätze 13, 13 und 10 in seinen ersten vier Weltcupeinsätzen belegen, dass der 18-Jährige seiner Zeit voraus ist und nicht von ungefähr schon Weltcup-Luft schnuppern darf.

Im turbulenten Teambewerb in Lahti meisterte der junge Österreicher am Samstag seine Reifeprüfung bei widrigsten Bedingungen und hatte großen Anteil am zweiten Platz der ÖSV-Mannschaft.