Top-Ten-Springer gestrichen: Der ÖSV hat ein Luxusproblem

Fast alle Skisprungnationen wären froh, wenn sie einen Athleten wie Daniel Huber in ihren Reihen hätten. Von Norwegen bis Polen wäre der Routinier aus Salzburg unumschränkter Fixstarter. Nur im ÖSV-Team ist für einen wie Huber kein Platz.

Nachdem der 31-Jährige zuletzt beim Skifliegen in Oberstdorf die Plätze 6 und 9 belegt hatte, flog er aus Österreichs Weltcup-Mannschaft. In Lahti muss Huber an diesem Wochenende dem Juniorenweltmeister Stephan Embacher Platz machen.