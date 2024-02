Rodel-Star Kindl: Wie ein Unterschätzter Geschichte schreiben kann

Wolfgang Kindl wurde 2017 Doppelweltmeister und holte 2022 in Peking zwei Mal Olympia-Silber

„Ich hätte mir auch nicht gedacht, dass ich mit meinen Voraussetzungen das alles erreiche“, gibt der Routinier zu. Kindl ist Doppelweltmeister im Einsitzer und besitzt zwei Olympiamedaillen, er hat zig Weltcuprennen gewonnen – seit mehr als 15 Jahren gehört der Routinier zum erlauchten Kreis jener, die die hohe Kunst des Kunstbahnrodelns am besten beherrschen.

Jetzt ist der Mann, den so viele lange Zeit unterschätzt haben, auf dem besten Wege, ein Stück Rodel-Geschichte zu schreiben. Kindl geht mit 96 Punkten Vorsprung in das letzte Saisonrennen in Sigulda (Lettland) und steht damit vor dem Gesamtsieg im Weltcup: Nicht etwa im Einsitzerbewerb, sondern im Doppelsitzer mit Thomas Steu.