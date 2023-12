Zweiter Sieg für Geiger, Ende der Erfolgsserie der ÖSV-Adler

In beiden Durchgängen hatte der Sieger der ersten vier Saisonspringen bei widrigen Bedingungen über die Schanze gehen müssen. Und deshalb war Stefan Kraft am Sonntag schlicht nicht in der Lage, in den Kampf um die Podestplätze einzugreifen. Mit dem neunten Platz behauptete der 30-Jährige freilich die souveräne Führung im Gesamtweltcup.

Für den Star im ÖSV-Skisprungteam sprang in Klingenthal Manuel Fettner in die Bresche: Der Routinier machte im zweiten Durchgang einen Satz nach vorne und landete als bester Österreicher an sechster Stelle. Die Formkurve des 38-Jährigen zeigt nach oben.

Ende einer großen Erfolgsserie

Eine beeindruckende Erfolgsserie der ÖSV-Adler ist freilich in Klingenthal gerissen: Erstmals seit 16 Weltcupspringen war kein österreichischer Skispringer in den Top drei zu finden.

In anderen Sphären schwebte am vergangenen Wochenende Karl Geiger: Der deutsche Lokalmatador ließ dem Heimsieg am Samstag 24 Stunden später einen weiteren Triumph folgen und verwies den starken Schweizer Gregor Deschwanden und Andreas Wellinger (GER) auf die Plätze – für die Vierschanzentournee zeichnet sich damit ein Duell zwischen Deutschland, in Person von Geiger, und Österreich (Kraft) ab. Vor dem ersten Saisonhöhepunkt warten am kommenden Wochenende noch die Bewerbe in Engelberg (SUI).