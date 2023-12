10 Podestplätze in Folge: Rundes Jubiläum für Skisprungstar Kraft

Saisonübergreifend landete der konstante Überflieger zehn Weltcupbewerbe in Folge auf dem Podium. In den vergangenen 15 Wettkämpfen war der zweifache Gesamtweltcupsieger lediglich einmal nicht in den Top drei zu finden.

In Klingenthal hatte am Ende nicht viel auf den fünften Sieg in Serie gefehlt. Mit einem Sprung auf 144,5 Meter machte Kraft im Finale von Platz vier noch einen Satz nach vorne und griff sogar den deutschen Halbzeit-Leader Karl Geiger an. 1,2 Zähler trennten den Salzburger schließlich vom Lokalmatador.