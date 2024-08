25 Punkte Vorsprung: Machtdemonstration von Skisprung-Star Kraft

Stefan Kraft galt bislang eher als Sommer-Muffel. Der beste Skispringer der Gegenwart ließ es in der Vergangenheit in der Sommer-Vorbereitung meist behutsam angehen und deckte selten einmal die Karten auf. Vor einem Jahr ging der 31-Jährige sogar auf Weltreise.

Es hat also was zu heißen, wenn Stefan Kraft plötzlich auch im Sommer der Konkurrenz um die Ohren fliegt. Beim Auftakt des Sommer-Grand-Prix in Courchevel degradierte der amtierende Gesamtweltcupsieger die Konkurrenz zu Flugbegleitern und landete einen seiner seltenen Erfolge bei einem Mattenspringen.