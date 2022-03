Skispringen: Österreich in Oslo hinter Slowenien Mixed-Zweiter

Deutschen weit hinten

Weit weg von den Stockerlplätzen waren die viertplatzierten Japaner und Deutschland auf Position fünf. Das in Peking im von mehreren Disqualifikationen beeinträchtigten Mixed-Wettkampf zu Silber gesprungene Team Russlands war wegen der FIS-Sanktionen als Folge des Ukraine-Krieges nicht am Start.

Kraft zeigte sich nach seinen Siegen in Lahti und Lillehammer auch in Oslo in hervorragender Verfassung. Kramer, die am Donnerstag in Lillehammer ihren bereits siebenten Saisonsieg gefeiert hatte, kam bei ihrer Oslo-Premiere hingegen nicht perfekt ins Fliegen. "Keine Ahnung, woran es liegt. Ich vergesse ein bissl auf das Wegspringen", meinte die Salzburgerin. Am Wochenende könnte sie jedoch bereits vorzeitig den Gesamtweltcup erstmals für sich entscheiden, aktuell führt sie 244 Punkte vor Kriznar. Nach den Norwegen-Wettkämpfen der Raw Air stehen kommende Woche in Oberhof noch zwei Springen aus.