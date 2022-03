Sara Marita Kramer findet in Lillehammer zurück auf die Erfolgsstraße

Bei Sarah Marita Kramer machte sich am Donnerstagabend vor allem Erleichterung breit. „Ich hab gesucht und gesucht, heute hab’ ich mir gedacht ’denk einfach nicht nach’. Vielleicht war das der Schlüssel.“ Der Schlüssel zurück zum Erfolg nach ihrer unglücklichen Corona-Pause. Die Salzburgerin konnte in Lillehammer vor den Sloweninnen Nika Kriznar und Ursa Bogataj gewinnen.

Ihr 15. Weltcupsieg, einer fehlt noch, um Teamkollegin Daniela Iraschko-Stolz einzuholen.

Die 20-jährige Kramer freut sich schon auf die „riesige“ Schanze in Oslo, wo schon heute das nächste Springen der Raw Air wartet. Am berühmten Holmenkollen machen die Frauen und Männer gemeinsame Sache, es ist der letzte Mixed-Bewerb in dieser Saison.