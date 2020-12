Skiflug-WM: Hayböck verpasst Medaille für den ÖSV nur knapp

Im abschließenden Teamfliegen am Sonntag (16 Uhr) führt Hayböck die österreichische Mannschaft an. Weltrekordhalter Stefan Kraft wurde für den Bewerb nicht rechtzeitig fit. Seine Rückenprobleme lassen keinen Einsatz zu, der Gesamtweltcupsieger will sich in Ruhe auf die Vierschanzentournee vorbereiten.

Damit wird’s wohl schwer mit einer österreichischen Teammedaille. Die Konkurrenz aus Deutschland, Polen und Norwegen scheint für die ersatzgeschwächten ÖSV-Adler nicht in Reichweite.