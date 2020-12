Skiflug-WM: Teambewerb ohne Weltrekordhalter Stefan Kraft

Einen kleinen Funken Hoffnung hatte Stefan Kraft noch, am Sonntag am Teambewerb der Skiflug-WM in Planica teilzunehmen. Bekanntlich war der Österreicher am Donnerstag wegen hartnäckiger Rückenprobleme aus Slowenien abgereist und hatte sich in Innsbruck einer Untersuchung unterzogen. "Vielleicht geht sich's ja noch aus."

Nach Absprache mit den Ärzten und den Trainern erfolgt nun die Absage. Der Skiflug-Weltrekordhalter (253,5 Meter) wird nicht nach Planica zurückkehren, sondern konzentriert sich auf seine vollständige Genesung. Immerhin wartet mit der Vierschanzentournee in zwei Wochen bereits der nächste Saisonhöhepunkt.