Beinahe-Millionäre vs. arme ÖSV-Athleten: Die Gagen im Wintersport

Die offiziellen Siegesprämien des Schweizers belaufen sich vor dem Weltcupfinale bereits auf 836.000 Euro – die zahlreichen Absagen sind schuld, dass Odermatt in diesem Winter nicht in den Millionärsklub aufgestiegen ist. In den Top 3 der alpinen Topverdiener scheinen hinter Odermatt zwei Frauen auf: Lara Gut-Behrami , der beim Weltcupfinale in Saalbach-Hinterglemm vier Kristallkugeln winken, ist mit 587.000 Euro auch finanziell die große Abräumerin. Rivalin Mikaela Shiffrin ist in diesem Ranking die Nummer 3 (531.000).

Die Anzahl der Weltcupsiege ist gar nicht einmal so entscheidend für die Platzierung in der Preisgeld-Hitparade. Der Franzose Cyprien Sarrazin ist auch deshalb auf Rang zwei, weil er die beiden Abfahrten in Kitzbühel gewonnen hat, wo für einen Sieg 100.000 Euro ausgeschüttet werden – doppelt so viel, wie bei anderen Weltcuprennen.

Sarrazin verweist den österreichischen Prämien-Kaiser auf Rang drei: Manuel Feller verdiente in der besten Saison seiner Karriere bisher 304.000 Euro, bei den Frauen führt Cornelia Hütter mit 191.000 Euro die ÖSV-interne Wertung an. Erstaunlich: Obwohl Marco Schwarz die Saison Ende Dezember vorzeitig wegen seiner Knieverletzung beenden musste, liegt er noch an achter Stelle mit 137.000 Euro.