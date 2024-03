Snowboard-Star Benjamin Karl: „Ich bin sicher nicht jedermanns Liebling“

Benjamin Karl darf man getrost als Mister Snowboard bezeichnen. Der 38-jährige Niederösterreicher besitzt sämtliche Trophäen, die es in diesem Sport zu gewinnen gibt. In diesem Winter sicherte sich der Olympiasieger und fünffache Weltmeister zum vierten Mal in seiner Karriere den Gesamtweltcup.

KURIER: Wie behält man sich über einen so langen Zeitraum den Erfolgshunger?

Benjamin Karl: Indem man sich immer wieder darauf besinnt, dass man den geilsten Job auf der Welt hat. Viele meiner Freunde sind Unternehmer oder Gastronomen und alle hadern über das Personal und die Kosten. Ich bin, wenn man so will, meine eigene Firma, erspare mir aber diese Probleme. Ich tu’ das, was mir am meisten Spaß macht und darf mich hauptberuflich um meinen Körper kümmern. Gibt es was Schöneres, als für sich selbst zu arbeiten?