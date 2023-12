„Jungspund“ mit 38: Karl feiert imposanten Auftakt

„Ein Sieg fühlt sich immer toll an“, so Karl. Aber mit zwei guten Freunden – Prommegger und Fischnaller – am Stockerl zu stehen, sei einfach großartig. „Wir sind drei der Ältesten im Weltcup. Wir lachen da drüber, schaut so aus, als bräuchtest du in Cortina ein bisschen Erfahrung“, sagte Karl. An so einen erfolgreichen Tag kann man auch einmal weglachen, dass die falsche Siegerhymne gespielt wird.