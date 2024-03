Weltcupfinale: Welche Kugeln sind zu holen? Wer mischt vom ÖSV mit?

Die Zuseher können sich vor allem auf Schweizer Festspiele bei der WM-Generalprobe in Saalbach-Hinterglemm einstellen. Erstmals seit 1987/88 und Michaela Figini sowie Pirmin Zurbriggen wird es wohl ein eidgenössischer Doppelpack im Gesamtweltcup geben. Die vier Technikbewerbe gehen am Samstag und Sonntag über die Bühne, die vier Speedrennen am Wochenende darauf. (Programm siehe ganz unten.)

Welche ÖSV-Läufer bzw. -Läuferinnen sind dabei?

Von den Frauen sind Cornelia Hütter und Stephanie Venier in allen Bewerben startberechtigt, weil sie mehr als 500 Gesamtweltcup-Punkte haben.

Hinzu kommt Österreichs Junioren-Weltmeisterin: Victoria Olivier (Abfahrt)

Unter den Top 25 im Disziplinen-Weltcup sind Venier, Hütter, Mirjam Puchner, Ariane Rädler, Christina Ager (alle Abfahrt), Hütter, Venier, Puchner, Rädler, Ager (Super-G), Julia Scheib, Franziska Gritsch, Stephanie Brunner, Katharina Liensberger, Ricarda Haaser (Riesentorlauf) sowie Liensberger, Katharina Huber, Katharina Truppe, Katharina Gallhuber (Slalom).

Unter den ÖSV-Männern sind mit über 500 Punkten Manuel Feller und Vincent Kriechmayr in allen Bewerben startberechtigt.

Unter den Top 25 sind Kriechmayr, Stefan Babinsky, Otmar Striedinger (Abfahrt), Kriechmayr, Raphael Haaser, Babinsky, Daniel Hemetsberger (verletzt), Daniel Danklmaier, Lukas Feurstein (Super-G), Manuel Feller, Marco Schwarz (verletzt), Stefan Brennsteiner, Haaser (Riesentorlauf) sowie Feller, Fabio Gstrein, Schwarz*, Dominik Raschner, Johannes Strolz, Michael Matt (Slalom).

Wie sieht es im Nationencup aus?

Auch wenn im Gesamtweltcup die Schweizerin Lara Gut-Behrami (sehr wahrscheinlich) und ihr Landsmann Marco Odermatt (bereits fix) vorne liegen, lauert Österreich im Nationencup noch auf den einen oder anderen Gewinn: Bei den Frauen etwa hat Österreich auf Platz zwei liegend derzeit nur 59 Punkte Rückstand auf die Schweiz. In den Spezialwertungen stellte bisher Italien das stärkte Team in Abfahrt und Riesentorlauf, Österreich im Super-G und die Schweiz im Slalom. Bei den Männern ist gesamt Platz zwei für Rot-weiß-rot hinter der Schweiz bereits fix. Die Slalomwertung wird an Österreich gehen, in allen anderen liegt die Schweiz voran. Ebenso wie in der Nationencup-Gesamtwertung Frauen und Männer.