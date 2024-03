Ski-Star Mikalea Shiffrin: Ein Superlativ auf zwei Brett’ln

In Åre war Mikaela Shiffrin im Dezember 2012 der erste Weltcupsieg geglückt. In Åre bejubelte die Amerikanerin gestern den 96. Erfolg und fixierte den Gewinn im Slalom-Weltcup. Dazwischen liegt eine famose Karriere, die ein einziger Superlativ ist. Die 28-Jährige in Zahlen.