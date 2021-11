Ski Weltcup: Parallel-Rennen in Zürs ohne Sölden-Siegerin Shiffrin

Die Parallelrennen erfreuen sich unter den Athleten nicht gerade großer Beliebtheit. Das wird auch immer wieder an den Teilnehmerlisten deutlich, auf denen klingende Namen häufig fehlen. Und so verwundert's auch nicht, dass das einzige Parallelrennen in diesem Weltcupwinter am Wochenende in Zürs ohne zwei Superstars der Szene über die Bühne gehen wird.

Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova verzichten auf ein Antreten im Kampf Frau gegen Frau. Die US-Amerikanerin, die den Saisonauftakt in Sölden gewonnen hatte, plagen seit dem Gletscherrennen Rückenprobleme. Mittlerweile hat die 26-Jährige das Training zwar wieder aufgenommen, ein Antreten am Samstag in Zürs kommt allerdings nicht in Frage. Vielmehr hat Shiffrin die Heimrennen Ende November in Killington (USA) im Visier.