Streit im Weltcup: Die Skistars legen sich mit dem FIS-Präsidenten an

© JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EXPA/JOHANN GRODER

In einem Brief fordern Shiffrin, Odermatt & Co. mehr Mitspracherecht ein und FIS-Boss Eliasch auf, ein 400-Millionen-Angebot zu prüfen.