Es zählt nur die Heim-WM: ÖSV droht mit dem Boykott von Zermatt

Es wird nun wirklich Zeit, dass diese Skisaison endlich Schnee von gestern ist. Vom Weltcupwinter 2023/’24 werden im Nachklang vor allem die vielen Verletzungen und regelmäßigen Rennabsagen in Erinnerung bleiben. Es passt ins Bild, dass der für Samstag angesetzte Herren-Riesentorlauf in Kranjska Gora wegen Schneemangels nicht stattfinden kann. Stattdessen wird der Sonntag-Slalom, in dem Manuel Feller die kleine Kristallkugel fixieren kann, um 24 Stunden vorverlegt.

Das Wetter- und Terminchaos hat Methode im Weltcup und es deutet wenig darauf hin, dass sich in absehbarer Zeit daran etwas ändern würde. So haben die Läufer wie die nationalen Skiverbände bis heute keinen blassen Schimmer, wie in der Saison 2024/’25 der Weltcupkalender aussehen wird.