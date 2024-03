Farce in Norwegen: Hütter verliert die Kristallkugel aus den Augen

Der zweite Super-G der Frauen in Kvitfjell war keine Werbung für den Skisport. Nebel und Regen wurden zum Spielverderber, immer wieder musste das Rennen unterbrochen werden. Nach zweieinhalb Stunden waren gerade einmal 30 Starterinnen im Ziel.

Wären in diesem chaotischen Weltcup-Winter nicht schon so viele Weltcups abgesagt worden, man hätte die Läuferinnen am Sonntag wohl nicht über die Piste gelassen.