Die Zeichen stehen auf Privatteam Fenninger

Anna Fenninger feiert am heutigen 18. Juni Geburtstag. Nicht nur deshalb werden ihr gefühlte 80 Prozent der Öffentlichkeit wünschen, dass sie im Zwist mit dem Skiverband den längeren Atem hat.

Ein junger Sieger wird, vor allem, wenn er über so viele optische Vorteile verfügt, stets einen Sympathie-Bonus haben. Und ein Verbandspräsident wird, vor allem, wenn er sich im Seniorenalter befindet, für die Mehrheit der Sportfans immer der Böse sein. Das war schon so, als Skispringer-Liebling Andi Goldberger mit dem ÖSV im Clinch lag. Nur: Damals ging’s auch um bisserl Koks, diesmal geht’s um viel mehr Kohle.

Fenninger und ihr deutscher Manager fahren auf Mercedes ab. Der ÖSV hat Audi als Sponsor. Doch nicht allein deshalb scheinen die Karren verfahren, zumal Sturköpfe am Steuer sitzen.

Einerseits ist’s legitim, dass ein Manager exklusive Verträge für seinen Schützling bevorzugt, weil er so fettere Provisionen kassieren kann. Andrerseits ist nachvollziehbar, dass ein Verband, der seine Athleten von Jugend an kostenintensiv aufgepäppelt hat, darauf achtet, dass das Talent sich auch noch als Star an die Verbands- und Werberegeln hält.

Dass seine beste Läuferin das System infrage stellt, das bei Benjamin Raich, Hermann Maier, Marcel Hirscher und Marlies Schild erfolgreich funktioniert hat, erzürnt ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel. Doch er würde von Österreichs Funktionär Nummer 1 zum Buhmann werden, sollte Fenninger seinetwegen ins Ausland flüchten. Klüger ist es, die Aufmüpfige weiter für Österreich starten und dennoch aus dem ÖSV ausscheren zu lassen.

Als One-Woman-Show könnte Anna werben, so viel und für wen sie will. Aber sie müsste Betreuerteam und Reisen nicht nur selbst finanzieren, sondern andere Teams bitten, sie als Trainingsgast aufzunehmen. Denn für ein Speedtraining bedarf es genauso abgesperrter, abgesicherter, gut präparierter Pisten wie in einem Weltcup-Rennen.

Der Mehraufwand für Solisten im Skirennlauf ist enorm. Das wird Anna wissen. Schließlich ist sie kein naives Mädl von der Alm und alt genug. Heute wird sie 26.