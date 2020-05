Fenninger reicht's: "Habe diese Lügen satt"

Am Dienstagabend meldete sich dann Anna Fenninger per Facebook zu Wort – und das so heftig wie nie zuvor: Die Olympiasiegerin holte in ihrem Statement zu einem Rundumschlag gegen den ÖSV und dessen Präsident Peter Schröcksnadel aus:

"Wenn man an einem Punkt angelangt ist und merkt, dass man jahrelang hintergangen wird, Versprechen nicht eingehalten worden sind, sich fügen ohne Argumentation täglich Brot ist, Wertschätzung gegenüber Frauen an frühere Zeiten erinnert, dass alle nach der Pfeife von nur einem einzigen tanzen müssen, ist man erfolgreich. Man wird hin und her gereicht. Und am Ende des Tages? Das Ergebnis? Ein stolzer Tiroler, der die Hände nicht mehr runter bekommt. Irgendwann stellt man sich eine Grundsatzfrage: Füge ich mich dem System? Sollte ich akzeptieren, dass man als Frau immer zurückstecken muss? Ich bin immer schon meinen eigenen Weg gegangen. Habe auch außerhalb vom 'System' meine Entscheidungen getroffen. Sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin."

Das letzte Wort ist sicher noch nicht gesprochen.

Fenningers Facebook-Reaktion im Wortlaut: